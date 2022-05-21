21 мая 2022

Генерал США заявил о риске войны между мировыми державами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, выстрел, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
В США считают, что возможен конфликт между странами мира Фото:

В мире возрос риск начала войны между великими державами. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

«США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», — заявил Милли, передает американский телеканал Fox News.

Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Запад толкает мир к началу ядерной войны. Военная помощь Украине от Америки и НАТО все больше втягивает их в конфликт, считает он. По словам экс-президента США Джорджа Буша-младшего, Запад воюет против русских, поэтому целью Украины является уничтожение как можно большего числа российских военных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
В мире возрос риск начала войны между великими державами. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли во время выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. «США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», — заявил Милли, передает американский телеканал Fox News. Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Запад толкает мир к началу ядерной войны. Военная помощь Украине от Америки и НАТО все больше втягивает их в конфликт, считает он. По словам экс-президента США Джорджа Буша-младшего, Запад воюет против русских, поэтому целью Украины является уничтожение как можно большего числа российских военных. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...