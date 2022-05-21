Пушков: Запад толкает мир к началу ядерной войны

22 мая 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков заявил, что Карибский кризис имеет общие черты с украинским Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада настолько увлечены противостоянием с Россией, что перестали замечать, как подталкивают мир к началу ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Грань, отделяющая мир от [ядерной] катастрофы, весьма тонкая. Между тем на Западе настолько увлечены противостоянием с Россией, что могут и не заметить приближения к этой грани. Однако заметить уже пора», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Карибский кризис говорит о том, что конфликт между ведущими ядерными державами современного мира возможен, отметил он. Также сенатор добавил, что карибский кризис до сих пор актуален и имеет схожие черты с украинским. По его словам, военная помощь США и стран НАТО Украине все больше втягивает их в конфликт. «Да, из Вашингтона и других западных столиц слышны заверения, что дальше определенного предела они не втянутся. Но у военно-политической конфронтации есть своя собственная логика. И она далеко не всегда отдает предпочтение рациональности», — сказал Пушков, подчеркнув, что западные политики все чаще намекают на использование ядерного оружия. По мнению сенатора, для США конфликт на Украине нужен для того, чтобы расширить сферы своего влияния. «Для России же его исход имеет жизненно важное значение. Именно это Западу пора осознать, признать и сделать критически важный для себя выбор», — заключил Пушков. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что существует риск ядерной катастрофы из-за войны стран НАТО и России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, риски ядерной войны весьма существенны. В МИД РФ уточнили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Экс-президент США Джордж Буш-младший признал, что Запад воюет против русских. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Журавлев раскрыл, какой будет война России и НАТО. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в том, кто победит в ядерной войне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада настолько увлечены противостоянием с Россией, что перестали замечать, как подталкивают мир к началу ядерной катастрофы. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Грань, отделяющая мир от [ядерной] катастрофы, весьма тонкая. Между тем на Западе настолько увлечены противостоянием с Россией, что могут и не заметить приближения к этой грани. Однако заметить уже пора», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Карибский кризис говорит о том, что конфликт между ведущими ядерными державами современного мира возможен, отметил он. Также сенатор добавил, что карибский кризис до сих пор актуален и имеет схожие черты с украинским. По его словам, военная помощь США и стран НАТО Украине все больше втягивает их в конфликт. «Да, из Вашингтона и других западных столиц слышны заверения, что дальше определенного предела они не втянутся. Но у военно-политической конфронтации есть своя собственная логика. И она далеко не всегда отдает предпочтение рациональности», — сказал Пушков, подчеркнув, что западные политики все чаще намекают на использование ядерного оружия. По мнению сенатора, для США конфликт на Украине нужен для того, чтобы расширить сферы своего влияния. «Для России же его исход имеет жизненно важное значение. Именно это Западу пора осознать, признать и сделать критически важный для себя выбор», — заключил Пушков. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что существует риск ядерной катастрофы из-за войны стран НАТО и России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, риски ядерной войны весьма существенны. В МИД РФ уточнили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Экс-президент США Джордж Буш-младший признал, что Запад воюет против русских. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Журавлев раскрыл, какой будет война России и НАТО. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США согласны с Россией в том, кто победит в ядерной войне.