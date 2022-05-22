WarGonzo: на Украину прибыло два батальона поляков

22 мая 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Польша продолжает оказывать военную помощь Украине, сообщает военкор Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территорию Украины прибыло два батальона польской пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. «По нашим данным два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки „Рапира“, БТРы и американские броневики», — сообщил корреспондент в своем telegram-канале WarGonzo. По сведениям военкора, польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Есть вероятность, что бойцы являются солдатами регулярных войск, а не наемниками ВСУ. Однако проверить информацию в данный момент сложно, отметил автор канала. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент закона об особом статусе для граждан Польши. Голосование по законопроекту должно пройти в ближайшее время. Польша направляет военную помощь Украине в связи проведением специальной операции РФ по демилитаризации страны. Помимо этого, Польша проводит самые крупные со времен холодной войны международные военные учения Defender. Для этого в страну уже прибыли семь тысяч солдат НАТО.

На территорию Украины прибыло два батальона польской пехоты. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов. «По нашим данным два батальона польской пехоты выдвинулись накануне из Киева и уже добрались до Павлограда. В каждом батальоне имеются по четыре противотанковые пушки „Рапира“, БТРы и американские броневики», — сообщил корреспондент в своем telegram-канале WarGonzo. По сведениям военкора, польскую пехоту готовят к переброске на Авдеевский фронт. Есть вероятность, что бойцы являются солдатами регулярных войск, а не наемниками ВСУ. Однако проверить информацию в данный момент сложно, отметил автор канала. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в парламент закона об особом статусе для граждан Польши. Голосование по законопроекту должно пройти в ближайшее время. Польша направляет военную помощь Украине в связи проведением специальной операции РФ по демилитаризации страны. Помимо этого, Польша проводит самые крупные со времен холодной войны международные военные учения Defender. Для этого в страну уже прибыли семь тысяч солдат НАТО.