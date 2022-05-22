Зеленский хочет дать полякам особый статус на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский намерен наделить поляков особым статусом Фото:

Президент Украина Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. Об этом в своем telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», — написала Совгиря. Точная дата по голосованию за законопроект не уточняется.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.

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Президент Украина Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. Об этом в своем telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря. «Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», — написала Совгиря. Точная дата по голосованию за законопроект не уточняется. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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