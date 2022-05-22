В ЯНАО пришло резкое потепление

На этой неделе синоптики обещают +21 градус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На этой неделе в ЯНАО ожидается потепление до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В понедельник синоптики обещают облачную погоду, температура поднимется до 16-21 градусов. По западу региона температура будет в районе +11 градусов. Пройдет небольшой дождь, также возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.

Во вторник ожидается +8…+13 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ветер утихнет, в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В среду температура вновь достигнет +21 градуса. Ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду.