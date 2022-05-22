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В ЯНАО пришло резкое потепление

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, погода, цветение, аллергия, черемуха
На этой неделе синоптики обещают +21 градус Фото:

На этой неделе в ЯНАО ожидается потепление до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

В понедельник синоптики обещают облачную погоду, температура поднимется до 16-21 градусов. По западу региона температура будет в районе +11 градусов. Пройдет небольшой дождь, также возможны порывы ветра до 23 метров в секунду.

Во вторник ожидается +8…+13 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ветер утихнет, в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В среду температура вновь достигнет +21 градуса. Ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду.

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На этой неделе в ЯНАО ожидается потепление до +21 градуса. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. В понедельник синоптики обещают облачную погоду, температура поднимется до 16-21 градусов. По западу региона температура будет в районе +11 градусов. Пройдет небольшой дождь, также возможны порывы ветра до 23 метров в секунду. Во вторник ожидается +8…+13 градусов. Местами столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ветер утихнет, в некоторых районах пройдет небольшой дождь. В среду температура вновь достигнет +21 градуса. Ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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