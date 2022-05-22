Глава ВОЗ: в 70 странах мира — новая волна коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, палата интенсивной терапии, врач, больница, реанимация, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
До сих пор сложно предсказать интенсивность коронавируса, заявил Тедрос Адханом Гебрейесус Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 70 странах мира наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения.

«Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование. Коронавирус преподносил сюрпризы на каждом повороте и все еще невозможно предсказать его путь и его интенсивность», — передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начинается новая волна коронавируса. По словам вирусолога, кандидата медицинских наук Павла Волчкова, новая волна пандемии связана со всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. На данный момент общее число заболевших за время пандемии превышает 525 млн человек. Более 6 млн заболевших скончались.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
В 70 странах мира наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения. «Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование. Коронавирус преподносил сюрпризы на каждом повороте и все еще невозможно предсказать его путь и его интенсивность», — передает ТАСС слова Гебрейесуса. Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начинается новая волна коронавируса. По словам вирусолога, кандидата медицинских наук Павла Волчкова, новая волна пандемии связана со всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. На данный момент общее число заболевших за время пандемии превышает 525 млн человек. Более 6 млн заболевших скончались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...