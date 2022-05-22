Глава ВОЗ: в 70 странах мира — новая волна коронавируса

22 мая 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

До сих пор сложно предсказать интенсивность коронавируса, заявил Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В 70 странах мира наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения. «Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование. Коронавирус преподносил сюрпризы на каждом повороте и все еще невозможно предсказать его путь и его интенсивность», — передает ТАСС слова Гебрейесуса. Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начинается новая волна коронавируса. По словам вирусолога, кандидата медицинских наук Павла Волчкова, новая волна пандемии связана со всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. На данный момент общее число заболевших за время пандемии превышает 525 млн человек. Более 6 млн заболевших скончались.

В 70 странах мира наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступая на Всемирной ассамблее здравоохранения. «Почти в 70 странах, расположенных во всех регионах, отмечен рост числа сообщений о случаях COVID-19, и этот происходит в то время, когда в мире резко снизилось тестирование. Коронавирус преподносил сюрпризы на каждом повороте и все еще невозможно предсказать его путь и его интенсивность», — передает ТАСС слова Гебрейесуса. Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России начинается новая волна коронавируса. По словам вирусолога, кандидата медицинских наук Павла Волчкова, новая волна пандемии связана со всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. На данный момент общее число заболевших за время пандемии превышает 525 млн человек. Более 6 млн заболевших скончались.