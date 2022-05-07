Россиян предупредили о начале новой волны COVID-19

08 мая 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Иммунолог Крючков предупредил о новом всплеске заболеваемости COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. С таким предупреждением выступил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», — рассказал Крючков в интервью радио Sputnik. По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусом свидетельствуют динамика смертности и рост числа госпитализаций. Однако, как утверждает иммунолог, большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом. «Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — пояснил он. Тем не менее, по прогнозу специалиста, масштабного подъема заболеваемости стоит опасаться осенью. Ранее в разговоре с URA.RU Крючков рассказывал о скрытой волне коронавируса в России. По его словам, в крупных российских городах наблюдается невысокий подъем заболеваемости COVID-19, который случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации. Доктор медицинских наук Сергей Токарев предупреждал, что вирус может стать причиной возникновения резких перепадов артериального давления до 200 мм. рт. ст., появления гипертонии, которую медики называют «ласковым убийцей», так как заболевание может протекать безболезненно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В России начался новый всплеск заболеваемости COVID-19. С таким предупреждением выступил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с «дельтой», ни с «омикроном», — рассказал Крючков в интервью радио Sputnik. По его словам, о подъеме заболеваемости коронавирусом свидетельствуют динамика смертности и рост числа госпитализаций. Однако, как утверждает иммунолог, большинство россиян могут не заметить всплески COVID-19 в мае и июне, поскольку медики выявляют далеко не все новые случаи заражения коронавирусом. «Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России», — пояснил он. Тем не менее, по прогнозу специалиста, масштабного подъема заболеваемости стоит опасаться осенью. Ранее в разговоре с URA.RU Крючков рассказывал о скрытой волне коронавируса в России. По его словам, в крупных российских городах наблюдается невысокий подъем заболеваемости COVID-19, который случился из-за отмены ограничительных мер и снижении уровня вакцинации. Доктор медицинских наук Сергей Токарев предупреждал, что вирус может стать причиной возникновения резких перепадов артериального давления до 200 мм. рт. ст., появления гипертонии, которую медики называют «ласковым убийцей», так как заболевание может протекать безболезненно.