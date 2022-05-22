Замглавы избиркома Пермского края обогнал руководителя по доходам

Руководитель избиркома Пермского края за 2021 год заработал меньше своего подчиненного Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Декларированный доход за 2021 год Сергея Пономарева — зампредседателя избирательной комиссии Пермского края превысил заработок (за отчетный период) начальника — Игоря Вагина. Разница составила 273 тысячи рублей. Документ опубликован на сайте службы.

«Вагин Игорь Сергеевич, председатель избирательной комиссии Пермского края, декларированный годовой доход — 7319680,11 рублей. Пономарев Сергей Владимирович, заместитель председателя избирательной комиссии Пермского края, декларированный годовой доход — 7592742,49 рублей», — написано в декларации.

По сравнению с 2020 годом председатель избиркома сумел повысить свой доход на 900 тысяч рублей. Тогда как Сергей Пономарев увеличил заработок более чем на 3 миллиона. У него в собственности числятся 3 земельных участка, квартира и жилой дом. В пользовании — 4 участка земли и гараж. Ему также принадлежат автомобиль Toyota Land Cruiser, моторная лодка, 2 лодочных мотора и прицеп «Русич».

В декларации Игоря Вагина значатся принадлежащие ему квартира, общей площадью 200,8 квадратных метров, гараж-бокс, легковой автомобиль AUDI Q7, прицеп для перевозки техники и 2 снегоболотохода. В пользовании — земельный участок площадью 2500 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские судьи отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год. Из документов следует — больше всех заработала судья Елена Тотьмянина — ее доход превысил заработок Игоря Челомбицкого, который замещал должность председателя.