Судья Пермского краевого суда обошла по доходам руководителя

Судьи Пермского краевого суда раскрыли доходы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Судьи Пермского краевого суда отчитались о своих доходах и имуществе за 2021 год. Как следует из документов на сайте суда, больше всех заработала Елена Тотьмянина — ее доход превысил заработок Игоря Челомбицкого, который замещал должность председателя суда после ухода с поста Владимира Вельянинова.

«Тотьмянина Е.И. Судья, председатель судебного состава. Декларированный годовой доход 9 104 304,45 рубля», — указано в справке. В прошлом году она заработала 3,7 млн. При этом из собственности судьи пропали квартира, а также доли в другой квартире и земельном участке. Сейчас у Тотьмяниной только одна четвертая доли в квартире площадью 102,5 кв. м.

Заместитель председателя суда Игорь Челомбицкий, который весь прошлый год замещал должность руководителя, увеличил свой доход — он задекларировал 7,7 млн рублей против 4,03 млн в 2020 году. Он также сменил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado150 на Mercedes-Benz GLC 200. Из недвижимости у судьи, как и в прошлом году, квартира в 60 кв. м. и треть квартиры в 91 кв. м. Жилой дом на 36 кв. м. из декларации исчез.

Данных о доходах нового председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина пока нет. Он приступил к обязанностям только в марте этого года и отчет сдавал на прежнем месте работы — в Свердловском областном суде, который декларации еще не опубликовал.