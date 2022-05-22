В Тобольске пропала девушка с розовыми волосами и тату-крестом. Фото

23 мая 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Девушка ушла из общежития и пропала (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мария Шапина 2004 года рождения ушла из общежития в Тобольске 19 мая и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». Особые приметы — татуировка в виде креста и розовые волосы. «Мария Шапина (2004 года рождения) 19 мая ушла из общежития в Тобольске, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: татуировка в виде креста на левой кисти», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Феникс». Приметы: рост 165-167 см, худощавая, розовые волосы до плеч. Была одета в черную футболку с ярким принтом, голубые джинсы, черные кроссовки и кепку, при себе имела розовый рюкзак. Информацию о местонахождении девушки можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами — 8(904)888-74-38.

Мария Шапина 2004 года рождения ушла из общежития в Тобольске 19 мая и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». Особые приметы — татуировка в виде креста и розовые волосы. «Мария Шапина (2004 года рождения) 19 мая ушла из общежития в Тобольске, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: татуировка в виде креста на левой кисти», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Феникс». Приметы: рост 165-167 см, худощавая, розовые волосы до плеч. Была одета в черную футболку с ярким принтом, голубые джинсы, черные кроссовки и кепку, при себе имела розовый рюкзак. Информацию о местонахождении девушки можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами — 8(904)888-74-38.