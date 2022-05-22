Девушка ушла из общежития и пропала (архивное фото)
Мария Шапина 2004 года рождения ушла из общежития в Тобольске 19 мая и пропала. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Феникс». Особые приметы — татуировка в виде креста и розовые волосы.
«Мария Шапина (2004 года рождения) 19 мая ушла из общежития в Тобольске, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: татуировка в виде креста на левой кисти», — рассказали URA.RU в поисковом отряде «Феникс».
Приметы: рост 165-167 см, худощавая, розовые волосы до плеч. Была одета в черную футболку с ярким принтом, голубые джинсы, черные кроссовки и кепку, при себе имела розовый рюкзак.
Информацию о местонахождении девушки можно сообщить в полицию по номеру 112. Также можно связаться с волонтерами — 8(904)888-74-38.
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