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20 мая 2022

В центре Перми через «Авито» продают трехзвездочный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Продавец просит за отель 42 миллиона рублей Фото:

В Ленинском районе Перми выставлено на продажу здание трехзвездочной гостиницы. Цена объекта — 42 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Отдельно стоящее 4-этажное кирпичное здание с земельным участком общей площадью 443 кв. м. в историческом центре города, расположенное на ул. Горького 14б. Полностью оборудовано под отель на 15 номеров», — указано в объявлении.

В 2013 году здание прошло реконструкцию, имеет собственную газовую котельную. Также на территории объекта есть парковка со шлагбаумами. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по указанному адресу работает отель Travel. На сайте Росреестра сообщается, что собственником земли под зданием является предприниматель Дмитрий Евстигнеев. Согласно информации на ресурсе кartoteka.ru, он владеет восемью компаниями в Перми, Ленинградской области и Удмуртии.

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В Ленинском районе Перми выставлено на продажу здание трехзвездочной гостиницы. Цена объекта — 42 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Отдельно стоящее 4-этажное кирпичное здание с земельным участком общей площадью 443 кв. м. в историческом центре города, расположенное на ул. Горького 14б. Полностью оборудовано под отель на 15 номеров», — указано в объявлении. В 2013 году здание прошло реконструкцию, имеет собственную газовую котельную. Также на территории объекта есть парковка со шлагбаумами. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по указанному адресу работает отель Travel. На сайте Росреестра сообщается, что собственником земли под зданием является предприниматель Дмитрий Евстигнеев. Согласно информации на ресурсе кartoteka.ru, он владеет восемью компаниями в Перми, Ленинградской области и Удмуртии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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