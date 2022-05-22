В центре Перми через «Авито» продают трехзвездочный отель

Продавец просит за отель 42 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ленинском районе Перми выставлено на продажу здание трехзвездочной гостиницы. Цена объекта — 42 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Отдельно стоящее 4-этажное кирпичное здание с земельным участком общей площадью 443 кв. м. в историческом центре города, расположенное на ул. Горького 14б. Полностью оборудовано под отель на 15 номеров», — указано в объявлении.

В 2013 году здание прошло реконструкцию, имеет собственную газовую котельную. Также на территории объекта есть парковка со шлагбаумами. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по указанному адресу работает отель Travel. На сайте Росреестра сообщается, что собственником земли под зданием является предприниматель Дмитрий Евстигнеев. Согласно информации на ресурсе кartoteka.ru, он владеет восемью компаниями в Перми, Ленинградской области и Удмуртии.