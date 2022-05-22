22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

В Перми ищут компанию для освещения центральной улицы к юбилею

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Комсомольского проспекта. Пермь, реконструкция улицы, фонарь освещения, комсомольский проспект пермь
Улицу Ленина в Перми ждут новые фонари Фото:

Объявлен аукцион на выбор подрядчика, который произведет капитальный ремонт сетей наружного освещения на ул. Ленина в Перми. Власти готовы заплатить за работы, которые должны завершиться к концу апреля 2023 года, 583 млн 337 тысяч рублей, указано на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения ул. Ленина в г. Перми. Начальная цена контракта 583 337 850,95 рубля», — говорится в документации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня, а 15 числа будут подведены итоги. Как следует из технического задания, подрядчик должен закончить ремонт до 30 апреля 2023 года и дать гарантию на 60 месяцев. В следующем году Пермь отметит 300-летний юбилей. К этому сроку власти проводят ряд проектов по благоустройству, в том числе ремонт фасадов домов в центре города и их подсветку.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
Объявлен аукцион на выбор подрядчика, который произведет капитальный ремонт сетей наружного освещения на ул. Ленина в Перми. Власти готовы заплатить за работы, которые должны завершиться к концу апреля 2023 года, 583 млн 337 тысяч рублей, указано на сайте «Госзакупки». «Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения ул. Ленина в г. Перми. Начальная цена контракта 583 337 850,95 рубля», — говорится в документации. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня, а 15 числа будут подведены итоги. Как следует из технического задания, подрядчик должен закончить ремонт до 30 апреля 2023 года и дать гарантию на 60 месяцев. В следующем году Пермь отметит 300-летний юбилей. К этому сроку власти проводят ряд проектов по благоустройству, в том числе ремонт фасадов домов в центре города и их подсветку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...