В Перми ищут компанию для освещения центральной улицы к юбилею

Улицу Ленина в Перми ждут новые фонари Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Объявлен аукцион на выбор подрядчика, который произведет капитальный ремонт сетей наружного освещения на ул. Ленина в Перми. Власти готовы заплатить за работы, которые должны завершиться к концу апреля 2023 года, 583 млн 337 тысяч рублей, указано на сайте «Госзакупки».

«Выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения ул. Ленина в г. Перми. Начальная цена контракта 583 337 850,95 рубля», — говорится в документации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня, а 15 числа будут подведены итоги. Как следует из технического задания, подрядчик должен закончить ремонт до 30 апреля 2023 года и дать гарантию на 60 месяцев. В следующем году Пермь отметит 300-летний юбилей. К этому сроку власти проводят ряд проектов по благоустройству, в том числе ремонт фасадов домов в центре города и их подсветку.