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Тюменцев ожидает резкое потепление

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Участок набережной между улицами Куйбышева и Малышева. Екатеринбург, яблоня цветет, лето, солнце, яблоня, цветущая яблоня, весна, дерево
25 мая воздух прогреется до +27 градусов Фото:

С 25 мая в Тюмени ожидается потепление до +27 градусов. Такая информация опубликована на сайте Gismeteo.

«В среду, 25 мая и в четверг, 26 мая температура воздуха составит +25…+27 градусов. Местами возможны осадки, погода будет пасмурной», — указано на сайте Gismeteo.

Также отмечается, что во вторник воздух прогреется до +20. Самые теплые дни — среда и четверг. С 27 мая вновь ожидается похолодание, будет всего +16 градусов. Однако в воскресенье, 29 мая дневная температура воздуха достигнет +21.

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С 25 мая в Тюмени ожидается потепление до +27 градусов. Такая информация опубликована на сайте Gismeteo. «В среду, 25 мая и в четверг, 26 мая температура воздуха составит +25…+27 градусов. Местами возможны осадки, погода будет пасмурной», — указано на сайте Gismeteo. Также отмечается, что во вторник воздух прогреется до +20. Самые теплые дни — среда и четверг. С 27 мая вновь ожидается похолодание, будет всего +16 градусов. Однако в воскресенье, 29 мая дневная температура воздуха достигнет +21.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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