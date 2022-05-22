Тюменцев ожидает резкое потепление

25 мая воздух прогреется до +27 градусов
С 25 мая в Тюмени ожидается потепление до +27 градусов. Такая информация опубликована на сайте Gismeteo.
«В среду, 25 мая и в четверг, 26 мая температура воздуха составит +25…+27 градусов. Местами возможны осадки, погода будет пасмурной», — указано на сайте Gismeteo.
Также отмечается, что во вторник воздух прогреется до +20. Самые теплые дни — среда и четверг. С 27 мая вновь ожидается похолодание, будет всего +16 градусов. Однако в воскресенье, 29 мая дневная температура воздуха достигнет +21.
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