Тюменцев ожидает резкое потепление

23 мая 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

25 мая воздух прогреется до +27 градусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С 25 мая в Тюмени ожидается потепление до +27 градусов. Такая информация опубликована на сайте Gismeteo. «В среду, 25 мая и в четверг, 26 мая температура воздуха составит +25…+27 градусов. Местами возможны осадки, погода будет пасмурной», — указано на сайте Gismeteo. Также отмечается, что во вторник воздух прогреется до +20. Самые теплые дни — среда и четверг. С 27 мая вновь ожидается похолодание, будет всего +16 градусов. Однако в воскресенье, 29 мая дневная температура воздуха достигнет +21.

С 25 мая в Тюмени ожидается потепление до +27 градусов. Такая информация опубликована на сайте Gismeteo. «В среду, 25 мая и в четверг, 26 мая температура воздуха составит +25…+27 градусов. Местами возможны осадки, погода будет пасмурной», — указано на сайте Gismeteo. Также отмечается, что во вторник воздух прогреется до +20. Самые теплые дни — среда и четверг. С 27 мая вновь ожидается похолодание, будет всего +16 градусов. Однако в воскресенье, 29 мая дневная температура воздуха достигнет +21.