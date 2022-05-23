Польша досрочно прекратит контракт по газу с Россией

23 мая 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Контракт по газу подписали с Польшей в 1993 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Мы всегда знали, что „Газпром“ не является надежным партнером», — написала Москва в Twitter. По ее словам, спецоперация РФ на Украине подтвердила правильность решения о наращивании независимости от российского газа. «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода.

Польша досрочно разорвала договор с Россией о поставках газа, который подписали в 1993 году. Об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Мы всегда знали, что „Газпром“ не является надежным партнером», — написала Москва в Twitter. По ее словам, спецоперация РФ на Украине подтвердила правильность решения о наращивании независимости от российского газа. «Газпром» перестал поставлять газ в Польшу и Болгарию в конце апреля. Это произошло после того, как страны отказались покупать российский газ за рубли. Указ о таких мерах для недружественных стран с 1 апреля подписал Владимир Путин. Санкции России не позволяют использовать польскую часть газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, цитирует «Национальная служба новостей» заявление «Газпрома». Польша решила отказаться от своего участка этого газопровода.