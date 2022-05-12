Польша отказалась от своего участка газопровода «Ямал-Европа»

12 мая 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Варшава готова отказаться от своего участка трубопровода «Ямал-Европа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Варшава готова отказаться от использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ польского участка трубопровода «Ямал-Европа». Об этом заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Вчера в пакет санкций попали как EuRoPol Gas, так и немецкие компании, сотрудничающие с „Газпромом“. Тот газ, который мы имеем через соединение с Германией, — это не только российский газ, но и газ с рынка, это разные молекулы, которые идут к нам, а не только российские молекулы. К варианту без этого соединения с Германией в наших стратегиях управления мы тоже готовы», — сказала Москва. По ее словам, сейчас польские газохранилища заполнены на 85 процентов. Министр заверила, что даже в случае закрытия «Ямала-Европы» Польша продолжит функционировать. 11 мая Правительство Российской Федерации ввело санкции в отношении EuRoPol GAZ S.A — компании, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа». Сообщалось, что ограничения запрещают «Газпрому» использование польской части газопровода для транзита газа в Евросоюз. Польша неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ. Это не единственная компания, попавшая под санкции России сегодня. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром». Санкции были применены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об ответных экономических санкциях в отношении недружественных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Варшава готова отказаться от использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ польского участка трубопровода «Ямал-Европа». Об этом заявила журналистам министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. «Вчера в пакет санкций попали как EuRoPol Gas, так и немецкие компании, сотрудничающие с „Газпромом“. Тот газ, который мы имеем через соединение с Германией, — это не только российский газ, но и газ с рынка, это разные молекулы, которые идут к нам, а не только российские молекулы. К варианту без этого соединения с Германией в наших стратегиях управления мы тоже готовы», — сказала Москва. По ее словам, сейчас польские газохранилища заполнены на 85 процентов. Министр заверила, что даже в случае закрытия «Ямала-Европы» Польша продолжит функционировать. 11 мая Правительство Российской Федерации ввело санкции в отношении EuRoPol GAZ S.A — компании, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа». Сообщалось, что ограничения запрещают «Газпрому» использование польской части газопровода для транзита газа в Евросоюз. Польша неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ. Это не единственная компания, попавшая под санкции России сегодня. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром». Санкции были применены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об ответных экономических санкциях в отношении недружественных стран.