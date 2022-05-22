Для дальнейшего расследования Байдавлета Тайбергенов перевезли в Магнитогорск (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обнародованы кадры задержания ФСБ 23 мая главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Фотографии предоставили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В отношении чиновника расследуется версия о получении взятки.

«Дело возбуждено в Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска управления СКР по области. Сейчас там же проходит допрос Тайбергенова, а также проведение иных следственных действий с его участием и участием сотрудников администрации», — пояснил инсайдер URA.RU в силовых структурах.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий совместно со следователями регионального управления СКР. В пресс-службе СУ СКР обещали уточнить информацию. В пресс-службе администрации района не располагают сведениями о задержании главы.

Тайбергенов длительное время служил в органах МВД. Последние два года он возглавлял полицию второго по величине города региона — Магнитогорска. В мае 2015 года он ушел в отставку, а осенью того же года возглавил Агаповский район. Он считался близким к экс-губернатору области Борису Дубровскому, на тот момент руководившему регионом.

Сотрудники ФСБ пришли в кабинет Тайбергенова утром 23 мая Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В администрации Агаповского района заявили URA.RU, что ничего не знают о задержании главы Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области