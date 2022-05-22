22 мая 2022
21 мая 2022

Опубликованы кадры задержания ФСБ главы челябинского района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Агаповку. Челябинская область, тайбергенов байдавлет, администрация агаповского района
Для дальнейшего расследования Байдавлета Тайбергенов перевезли в Магнитогорск (фото из архива) Фото:

Обнародованы кадры задержания ФСБ 23 мая главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Фотографии предоставили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В отношении чиновника расследуется версия о получении взятки.

«Дело возбуждено в Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска управления СКР по области. Сейчас там же проходит допрос Тайбергенова, а также проведение иных следственных действий с его участием и участием сотрудников администрации», — пояснил инсайдер URA.RU в силовых структурах.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий совместно со следователями регионального управления СКР. В пресс-службе СУ СКР обещали уточнить информацию. В пресс-службе администрации района не располагают сведениями о задержании главы.

Тайбергенов длительное время служил в органах МВД. Последние два года он возглавлял полицию второго по величине города региона — Магнитогорска. В мае 2015 года он ушел в отставку, а осенью того же года возглавил Агаповский район. Он считался близким к экс-губернатору области Борису Дубровскому, на тот момент руководившему регионом.

Сотрудники ФСБ пришли в кабинет Тайбергенова утром 23 мая
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В администрации Агаповского района заявили URA.RU, что ничего не знают о задержании главы
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Для дальнейшего расследования Тайбергенова увезли в Магнитогорск
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Обнародованы кадры задержания ФСБ 23 мая главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Фотографии предоставили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. В отношении чиновника расследуется версия о получении взятки. «Дело возбуждено в Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска управления СКР по области. Сейчас там же проходит допрос Тайбергенова, а также проведение иных следственных действий с его участием и участием сотрудников администрации», — пояснил инсайдер URA.RU в силовых структурах. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятий совместно со следователями регионального управления СКР. В пресс-службе СУ СКР обещали уточнить информацию. В пресс-службе администрации района не располагают сведениями о задержании главы. Тайбергенов длительное время служил в органах МВД. Последние два года он возглавлял полицию второго по величине города региона — Магнитогорска. В мае 2015 года он ушел в отставку, а осенью того же года возглавил Агаповский район. Он считался близким к экс-губернатору области Борису Дубровскому, на тот момент руководившему регионом.
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