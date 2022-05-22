ФСБ задержала главу челябинского района

Байдавлет Тайбергенов до перехода на муниципальную службу два года возглавлял полицию Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области 23 мая задержали и увезли на допрос главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Его подозревают в получении взятки, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Тайбергенова задержали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Увезли утром, проверяют на причастность к коррупционному преступлению. Предварительно речь идет о взятке», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили URA.RU, что проводятся оперативно-следственные мероприятия совместно с сотрудниками СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службе управления СКР информацию уточнят позднее. В пресс-службе администрации района заявили URA.RU, что не располагают сведениями о задержании главы.

До перехода на муниципальную службу Тайбергенов руководил полицией Магнитогорска, откуда ушел в отставку в мае 2015 года. В ноябре того же года Тайбергенова избрали главой Агаповского района. Он считается человеком экс-губернатора региона Бориса Дубровского.