22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

ФСБ задержала главу челябинского района

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Агаповку. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
Байдавлет Тайбергенов до перехода на муниципальную службу два года возглавлял полицию Магнитогорска Фото:

Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области 23 мая задержали и увезли на допрос главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Его подозревают в получении взятки, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, Тайбергенова задержали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Увезли утром, проверяют на причастность к коррупционному преступлению. Предварительно речь идет о взятке», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили URA.RU, что проводятся оперативно-следственные мероприятия совместно с сотрудниками СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службе управления СКР информацию уточнят позднее. В пресс-службе администрации района заявили URA.RU, что не располагают сведениями о задержании главы.

До перехода на муниципальную службу Тайбергенов руководил полицией Магнитогорска, откуда ушел в отставку в мае 2015 года. В ноябре того же года Тайбергенова избрали главой Агаповского района. Он считается человеком экс-губернатора региона Бориса Дубровского.

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Сотрудники управления ФСБ по Челябинской области 23 мая задержали и увезли на допрос главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова. Его подозревают в получении взятки, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «По предварительным данным, Тайбергенова задержали сотрудники отдела ФСБ по Магнитогорску. Увезли утром, проверяют на причастность к коррупционному преступлению. Предварительно речь идет о взятке», — пояснил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области сообщили URA.RU, что проводятся оперативно-следственные мероприятия совместно с сотрудниками СУ СКР по Челябинской области. В пресс-службе управления СКР информацию уточнят позднее. В пресс-службе администрации района заявили URA.RU, что не располагают сведениями о задержании главы. До перехода на муниципальную службу Тайбергенов руководил полицией Магнитогорска, откуда ушел в отставку в мае 2015 года. В ноябре того же года Тайбергенова избрали главой Агаповского района. Он считается человеком экс-губернатора региона Бориса Дубровского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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