Уральский депутат, подглядывающий за женщинами, попался на взятке

23 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Депутата арестовали за крупную взятку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутата гордумы Красноуфимска (Свердловская область) Андрея Мерзлякова задержали за получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее этого же депутата задерживали за то, что он подглядывал за женщинами в туалете. «Мерзлякову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 июня включительно. Предъявлено обвинение по статьям 290 и 290 УК РФ „Получение взятки в крупном размере“», — сообщили в пресс-службе. Адвокат Мерзлякова подал апелляцию по решению суда. В 2017 году Мерзлякова арестовывали за то, что он подглядывал за женщинами в туалете. Видеокамеру случайно обнаружила одна из работниц МУП «Энергосервис». Он оправдывался перед коллегами тем, что хотел поймать «крота», который якобы сливает секретную информацию об «Энергосервисе» заинтересованным лицам. Но почему шпиона надо было искать в женском туалете, он так и не объяснил. О Мерзлякове известно, что ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ «Кража». Судимость была погашена в 2004 году.

Депутата гордумы Красноуфимска (Свердловская область) Андрея Мерзлякова задержали за получение крупной взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее этого же депутата задерживали за то, что он подглядывал за женщинами в туалете. «Мерзлякову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 28 июня включительно. Предъявлено обвинение по статьям 290 и 290 УК РФ „Получение взятки в крупном размере“», — сообщили в пресс-службе. Адвокат Мерзлякова подал апелляцию по решению суда. В 2017 году Мерзлякова арестовывали за то, что он подглядывал за женщинами в туалете. Видеокамеру случайно обнаружила одна из работниц МУП «Энергосервис». Он оправдывался перед коллегами тем, что хотел поймать «крота», который якобы сливает секретную информацию об «Энергосервисе» заинтересованным лицам. Но почему шпиона надо было искать в женском туалете, он так и не объяснил. О Мерзлякове известно, что ранее он уже был судим по статье 158 УК РФ «Кража». Судимость была погашена в 2004 году.