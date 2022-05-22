22 мая 2022
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19 мая 2022

Житель ЯНАО поймал гигантскую щуку-«монстра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Это первый улов гигантских размеров у рыбака из ЯНАО Фото:

Метровую щуку весом в 14 килограммов поймал житель Пурпе. Видео выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «„Губкинский.ком“ события и новости 24 часа».

«Вот такой монстр вчера был выловлен жителем Пурпе по имени Игорь. Вес хищника — 14 килограммов, длина — больше метра», — говорится в сообщении.

У рыбака это первый улов подобного размера. «Игорю 50 лет, и это первая в его жизни рыбина такого размера. Поймать удалось на блесну. От Тарасовского моста шел на лодке примерно 30 минут до места рыбалки. Из головы щуки сделают чучело, из остального — балык», — передает «МК Ямал» слова администратора паблика. Сам рыбак с журналистами общаться не захотел.

Ранее еще одному рыбаку удалось выловить щуку весом в 14 килограммов. Это был житель Тюмени, который рыбачил в ХМАО.

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Метровую щуку весом в 14 килограммов поймал житель Пурпе. Видео выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «„Губкинский.ком“ события и новости 24 часа». «Вот такой монстр вчера был выловлен жителем Пурпе по имени Игорь. Вес хищника — 14 килограммов, длина — больше метра», — говорится в сообщении. У рыбака это первый улов подобного размера. «Игорю 50 лет, и это первая в его жизни рыбина такого размера. Поймать удалось на блесну. От Тарасовского моста шел на лодке примерно 30 минут до места рыбалки. Из головы щуки сделают чучело, из остального — балык», — передает «МК Ямал» слова администратора паблика. Сам рыбак с журналистами общаться не захотел. Ранее еще одному рыбаку удалось выловить щуку весом в 14 килограммов. Это был житель Тюмени, который рыбачил в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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