Житель ЯНАО поймал гигантскую щуку-«монстра»

Это первый улов гигантских размеров у рыбака из ЯНАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Метровую щуку весом в 14 килограммов поймал житель Пурпе. Видео выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «„Губкинский.ком“ события и новости 24 часа».

«Вот такой монстр вчера был выловлен жителем Пурпе по имени Игорь. Вес хищника — 14 килограммов, длина — больше метра», — говорится в сообщении.

У рыбака это первый улов подобного размера. «Игорю 50 лет, и это первая в его жизни рыбина такого размера. Поймать удалось на блесну. От Тарасовского моста шел на лодке примерно 30 минут до места рыбалки. Из головы щуки сделают чучело, из остального — балык», — передает «МК Ямал» слова администратора паблика. Сам рыбак с журналистами общаться не захотел.

Ранее еще одному рыбаку удалось выловить щуку весом в 14 килограммов. Это был житель Тюмени, который рыбачил в ХМАО.