Жители Нижневартовска пишут Комаровой, требуя отменить стройку

23 мая 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

На набережной планируют построить 10 гаражей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Нижневартовска записали видеообращение к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в котором потребовали запретить стройку гаражей в прибрежной зоне Оби. Об этом URA.RU рассказали жильцы района, где планируется строительство. «Гаражи будут на первой линии набережной, поэтому люди возмущены. Это лицо города, рядом флаг, это просто недопустимо. Вообще не представляю, что в каком-нибудь городе разрешили подобное строительство», — рассказали корреспонденту URA.RU жители дома №10 по улице 60 лет Октября. На месте будущих гаражей сейчас находится парковка. Как пояснили в администрации Нижневартовска, участок находится в аренде у предпринимателя Альтафа Мулюкова. «11 мая 2022 года Мулюкову выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства „ГСК Мулюкова А.Г.“. Основания для отказа в предоставлении разрешения отсутствовали», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.



Это далеко не первый случай, когда жители ХМАО выбирают подобный формат общения с властями. URA.RU сообщало о том, что так называемые обманутые дольщики угрожали потребовать отставки губернатора, если не решатся их проблемы. Ранее, когда пандемия коронавируса была в самом разгаре, рестораторы из Нижневартовска угрожали забастовками, если для них не будут введены послабления.

Жители Нижневартовска записали видеообращение к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в котором потребовали запретить стройку гаражей в прибрежной зоне Оби. Об этом URA.RU рассказали жильцы района, где планируется строительство. «Гаражи будут на первой линии набережной, поэтому люди возмущены. Это лицо города, рядом флаг, это просто недопустимо. Вообще не представляю, что в каком-нибудь городе разрешили подобное строительство», — рассказали корреспонденту URA.RU жители дома №10 по улице 60 лет Октября. На месте будущих гаражей сейчас находится парковка. Как пояснили в администрации Нижневартовска, участок находится в аренде у предпринимателя Альтафа Мулюкова. «11 мая 2022 года Мулюкову выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства „ГСК Мулюкова А.Г.“. Основания для отказа в предоставлении разрешения отсутствовали», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Это далеко не первый случай, когда жители ХМАО выбирают подобный формат общения с властями. URA.RU сообщало о том, что так называемые обманутые дольщики угрожали потребовать отставки губернатора, если не решатся их проблемы. Ранее, когда пандемия коронавируса была в самом разгаре, рестораторы из Нижневартовска угрожали забастовками, если для них не будут введены послабления.