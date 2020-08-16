В ХМАО рестораторы пригрозили властям забастовками

В видеорлоике, который сейчас активно распространяется в соцсетях, рестораторы просят власти разрешить им работать в полную силу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Рестораторы из Нижневартовска записали видеобращение к губернатору ХМАО Наталье Комаровой, требуя снятия действующих ограничений с отрасли (ресторанам и кафе разрешили обслуживать гостей только на летних верандах и террасах). В противном случае они угрожают забастовками. Видеозапись рестораторы распространили через соцсети.

«Мы просим вас рассмотреть вопрос о полном открытии заведений общественного питания. Мы готовы работать на законных основаниях, понимая, что мы нужны людям и власти», — заявила в видеоролике представитель ресторана «Аквариум».

Представитель еще одного заведения заявила, что они готовы выйти на улицу с этими требованиями, поскольку другие методы общения с властью «уже исчерпаны». Другой участник видеобращения заявил, что рестораторы соблюдают «все санитарные нормы». Но инсайдер из сообщества рестораторов выяснил, что руководство одного из предприятий, которой также приняло участие в записи видеоролика, распорядилось нарушить требования Роспотребнадзора и собирается обслуживать гостей в зале (копия соответствующего распоряжения есть у журналиста URA.RU).

Заканчивается видеоролик тем, что его участники разбивают тарелки об пол со словами «дайте нам работать». На момент публикации ролика, с учетом репостов, его посмотрели больше двух тысяч человек.

Ранее URA.RU писало, что открытие уличных веранд и террас у ресторанов не спасет отрасль от разорения, потому что подобные «летники» есть менее, чем у десяти процентов заведений.