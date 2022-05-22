В Свердловскую области завезли некарантинных жуков вида слоников-листогрызов. Их обнаружили при осмотре сеянцев хвойных пород, прибывших в регион. Об этом сообщает пресс-служба свердловского референтного центра Россельхознадзора.
«Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили импортные сеянцы с „подселением“. При осмотре сеянцев хвойных пород, прибывших в Свердловскую область из Республики Беларусь, агроном отдела карантина растений выявил на них жуков. Энтомологическая экспертиза показала, что из Беларуси приехал некарантинный вид слоников-листогрызов из рода Polydrosus», — говорится в сообщении пресс-службы.
Жуки опасны тем, что питаются листьями деревьев и кустарников, реже травянистой растительностью. Чтобы защититься от жуков, стволы деревьев побеливают известковым молоком. «Это очень крупный род с центром разнообразия в Средиземноморье, который включает более 200 видов из Евразии, Северной и Южной Америки. В России отмечено 24 вида. Главным образом эти жуки связаны с лесными ландшафтами. Личинки развиваются в почве», — уточняет пресс-служба.
Слоник-листогрыз из рода Polydrosus
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
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В Свердловскую области завезли некарантинных жуков вида слоников-листогрызов. Их обнаружили при осмотре сеянцев хвойных пород, прибывших в регион. Об этом сообщает пресс-служба свердловского референтного центра Россельхознадзора. «Специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили импортные сеянцы с „подселением“. При осмотре сеянцев хвойных пород, прибывших в Свердловскую область из Республики Беларусь, агроном отдела карантина растений выявил на них жуков. Энтомологическая экспертиза показала, что из Беларуси приехал некарантинный вид слоников-листогрызов из рода Polydrosus», — говорится в сообщении пресс-службы. Жуки опасны тем, что питаются листьями деревьев и кустарников, реже травянистой растительностью. Чтобы защититься от жуков, стволы деревьев побеливают известковым молоком. «Это очень крупный род с центром разнообразия в Средиземноморье, который включает более 200 видов из Евразии, Северной и Южной Америки. В России отмечено 24 вида. Главным образом эти жуки связаны с лесными ландшафтами. Личинки развиваются в почве», — уточняет пресс-служба.