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Из мэрии Кургана уходит ответственный за благоустройство

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, мацкан илья
Илья Мацкан уходит с поста директора административно-технической инспекции Кургана Фото:

Из администрации Кургана уходит директор административно-технической инспекции (АТИ) Илья Мацкан. Об увольнении чиновника, ответственного за благоустройство, URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Последний рабочий день у Мацкана в среду, 25 мая. О намерении уйти из администрации он говорил еще в прошлом году», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе городской администрации информацию об увольнении Мацкана подтвердили. «Исполнять обязанности директора АТИ будет заместитель руководителя Оксана Бармина», — сообщили в пресс-службе мэрии. На телефонный звонок корреспондента URA.RU Мацкан не ответил — не взял трубку.

URA.RU писало, что Мацкан возглавил административно-техническую инспекцию в ноябре 2019 года. До своего перехода в мэрию работал в департаменте природных ресурсов Курганской области, в том числе и на руководящих должностях, а также в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. С 2014 по 2016 годы входил в состав городской общественной палаты.

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Из администрации Кургана уходит директор административно-технической инспекции (АТИ) Илья Мацкан. Об увольнении чиновника, ответственного за благоустройство, URA.RU сообщили источники, близкие к мэрии. Информацию подтвердили в пресс-службе городской администрации. «Последний рабочий день у Мацкана в среду, 25 мая. О намерении уйти из администрации он говорил еще в прошлом году», — уточнил инсайдер. В пресс-службе городской администрации информацию об увольнении Мацкана подтвердили. «Исполнять обязанности директора АТИ будет заместитель руководителя Оксана Бармина», — сообщили в пресс-службе мэрии. На телефонный звонок корреспондента URA.RU Мацкан не ответил — не взял трубку. URA.RU писало, что Мацкан возглавил административно-техническую инспекцию в ноябре 2019 года. До своего перехода в мэрию работал в департаменте природных ресурсов Курганской области, в том числе и на руководящих должностях, а также в департаменте недропользования и экологии Тюменской области. С 2014 по 2016 годы входил в состав городской общественной палаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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