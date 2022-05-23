Песков назвал оголтелым решение Польши разорвать газовый контракт

Прогнозировать дальнейшее поведение Варшавы невозможно, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Польша еще давно отказалась платить за российский газ, но продолжает получать его у третьих лиц. Такую позицию можно оценить как «оголтелую». Об этом во время общения с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что страна досрочно разрывает договор с Россией о поставках газа, который был подписан в 1993 году. По ее словам, страна считает «Газпром» ненадежным партнером.

«Польша давно отказалась платить за газ — чтобы его поставлять, нужны документальные договоренности и оплата. Но она косвенно получает российский газ, покупая его по известной схеме дороже с другой стороны. Мы видим оголтелую позицию польских властей», — поделился пресс-секретарь президента РФ на конференц-колле.

Также Песков уточнил, что нужно проанализировать возможные последствия решения Польши для транзита. Но, по его словам, спрогнозировать дальнейшее поведение Варшавы «вряд ли можно».

Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию еще в конце апреля, когда они отказались оплачивать энергоносители рублями. После этого польские власти решили покупать топливо по реверсной схеме у стран, которые не стали расторгать контракты с «Газпромом» и согласились покупать его не за евро, а за российскую валюту.