Госэкспертиза одобрила миллиардный проект к 300-летию Перми

Подрядчика на масштабную стройку выберут в этом году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Проект возведения третьего этапа ул. Строителей в Перми получил положительное заключение государственной экспертизы. Речь идет об участке от ул. Папанинцев до пл. Гайдара. Стоимость работ, которые идут в рамках проекта «Пермь-300» и курируются губернатором Дмитрием Махониным, составила 5,2 млрд рублей, сообщили в министерстве транспорта Прикамья.

«Теперь можно готовить документацию для проведения торгов на строительно-монтажные работы. Ориентировочно это произойдет в 3 квартале текущего года. После выбора подрядчика начнется стройка. Итоговая стоимость работ по третьему этапу, согласно заключению экспертизы, составила 5,2 млрд рублей», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Подрядчику предстоит построить дорогу и эстакаду с подпорными стенками над ул. Локомотивной длиной 1,45 км. Третий этап новой магистрали будет четырехполосным. Вдоль улицы предусмотрены шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки, места отдыха, газоны и освещение.

Возведение ул. Строителей — один из приоритетных проектов «Пермь-300». Дорога позволит разгрузить центральные улицы города и Коммунальный мост. Общая протяженность всего объекта составляет 7,2 км. В середине апреля губернатор Дмитрий Махонин лично инспектировал ход работ на втором этапе. Весь проект стройки разделен на четыре этапа. Проект последнего будет готов в марте 2023 года.