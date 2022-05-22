Жителей Сургута вынудили за свой счет залатать яму на дороге

Яму на въезде жители закатали холодным асфальтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Сургута самостоятельно залатали яму на въезде в собственный двор. Им пришлось это сделать, так как на протяжении нескольких лет они не могли добиться ремонта дороги от властей города и управляющей компании. Об этом URA.RU сообщил экс-депутат городской думы Сургута Дмитрий Пахотин.

«К сожалению не [ремонтируют] этот проезд, и в принципе проезд в 20А микрорайоне. Несмотря на то, что уже много лет мы требуем его отремонтировать. Но и [в этом году] почему-то не добрались до него деньги, хотя уже не один год мы с нашим депутатом бьемся, чтобы его включить в план ремонта» — добавил Пахотин.

Не дождавшись ремонта за счет бюджета или управляющей компании, жители многоэтажки самостоятельно начали ремонт дороги. Инициатором выступил совет дома. Жители собрали деньги, купили асфальт и закатали яму. «23 мешка потребовалось по 33 килограмма каждый. На все ушло около 30 тысяч рублей», — сообщила URA.RU активистка дома Юлия Карнаухова. Местные жители собираются и дальше за собственные деньги чинить двор. Говорят, так намного быстрей.

В управляющей компании «Сервис-3», отвечающей за этот дом, корреспонденту URA.RU сообщили, что яма, про которую идет речь, находится не на их территории и они, в принципе, не должны ее латать. «Это территория городская уже. Это муниципальная земля. Она там вообще недомежована, они там половину сделали, а половину нет», — прокомментировала ситуацию специалист производственного отдела УК «Сервис-3» Анна Жулина.

В администрации города журналисту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию поздней, после того, как разберутся в деталях. В адрес администрации был направлен соответствующий запрос.