Лукашенко заявил, что Запад пытается расчленить Украину

23 мая 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Действия Запада направлены на «расчленение» Украины, заявил Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны пытаются расчленить Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным «Запад делает шаги для расчленения Украины,» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить «отрыва» Западной Украины. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Западные страны открыто поддерживают Украину, поставляя ей военную помощь и вводя масштабные санкции против РФ. Однако, как заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства».

Западные страны пытаются расчленить Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным «Запад делает шаги для расчленения Украины,» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить «отрыва» Западной Украины. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Западные страны открыто поддерживают Украину, поставляя ей военную помощь и вводя масштабные санкции против РФ. Однако, как заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства».