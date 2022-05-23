Лукашенко заявил, что Запад пытается расчленить Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
Действия Запада направлены на «расчленение» Украины, заявил Лукашенко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны пытаются расчленить Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным

«Запад делает шаги для расчленения Украины,» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить «отрыва» Западной Украины.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Западные страны открыто поддерживают Украину, поставляя ей военную помощь и вводя масштабные санкции против РФ. Однако, как заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства».

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны пытаются расчленить Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным «Запад делает шаги для расчленения Украины,» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить «отрыва» Западной Украины. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Западные страны открыто поддерживают Украину, поставляя ей военную помощь и вводя масштабные санкции против РФ. Однако, как заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...