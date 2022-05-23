Лукашенко заявил, что Запад пытается расчленить Украину

Действия Запада направлены на «расчленение» Украины, заявил Лукашенко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные страны пытаются расчленить Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным
«Запад делает шаги для расчленения Украины,» — заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить «отрыва» Западной Украины.
На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция России. Западные страны открыто поддерживают Украину, поставляя ей военную помощь и вводя масштабные санкции против РФ. Однако, как заявлял зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства».
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