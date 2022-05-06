Медведев заявил о начале захвата Украины со стороны Польши

Польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы <…> речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале.
По мнению политика, задача польских властей заключается в возвращении исторических земель республики. Официальные лица страны, считает Медведев, прикрываются агрессивной антироссийской риторикой и обещают вечное братство Украине только для того, чтобы отомстить за многочисленные разделы Польши.
На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.
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Польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы <…> речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, задача польских властей заключается в возвращении исторических земель республики. Официальные лица страны, считает Медведев, прикрываются агрессивной антироссийской риторикой и обещают вечное братство Украине только для того, чтобы отомстить за многочисленные разделы Польши. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.