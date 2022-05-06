Медведев заявил о начале захвата Украины со стороны Польши

06 мая 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Президент Польши не скрывает территориальные претензии к Украине, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы <…> речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, задача польских властей заключается в возвращении исторических земель республики. Официальные лица страны, считает Медведев, прикрываются агрессивной антироссийской риторикой и обещают вечное братство Украине только для того, чтобы отомстить за многочисленные разделы Польши. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Польские власти намерены захватить территории Западной Украины под предлогом «вечного братства». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы <…> речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, задача польских властей заключается в возвращении исторических земель республики. Официальные лица страны, считает Медведев, прикрываются агрессивной антироссийской риторикой и обещают вечное братство Украине только для того, чтобы отомстить за многочисленные разделы Польши. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей.