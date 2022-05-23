Путин: Россия выдерживает санкционный удар Запада

Российская экономика успешно противостоит Западным санкциям
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Российская экономика выдерживает санкционное давление Западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с
«Российская экономика выдерживает санкционный удар. Несмотря на все сложности выдерживает весьма достойно», — отметил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.
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