Путин: Россия выдерживает санкционный удар Запада

23 мая 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Российская экономика успешно противостоит Западным санкциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика выдерживает санкционное давление Западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с «Российская экономика выдерживает санкционный удар. Несмотря на все сложности выдерживает весьма достойно», — отметил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.

Российская экономика выдерживает санкционное давление Западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с «Российская экономика выдерживает санкционный удар. Несмотря на все сложности выдерживает весьма достойно», — отметил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.