Путин: Россия выдерживает санкционный удар Запада

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Российская экономика успешно противостоит Западным санкциям Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская экономика выдерживает санкционное давление Западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с 

«Российская экономика выдерживает санкционный удар. Несмотря на все сложности выдерживает весьма достойно», — отметил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.

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Российская экономика выдерживает санкционное давление Западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с  «Российская экономика выдерживает санкционный удар. Несмотря на все сложности выдерживает весьма достойно», — отметил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Это подтверждает нарушение системы расчетов и логистики, рост инфляции и разрушение кооперационных связей, объяснил глава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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