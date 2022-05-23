Под Екатеринбургом задержали насильника, избившего парня жертвы

Обвиняемого будут судить по двум уголовным статьям Фото: Софья Сандурская © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) сотрудники следственного комитета задержали 32-летнего мужчину, который обвиняется в том, что 25 апреля 2022 года в Кировском парке Екатеринбурга избил парня, а затем изнасиловал 22-летнюю подругу пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Обвиняемый встретил ранее незнакомых ему молодого человека и 22-летнюю девушку, которые отдыхали в данном парке. Вступив с молодым человеком в конфликт, обвиняемый применил к нему физическое насилие в виде ударов рукой, после чего сказал девушке следовать за ним. Зайдя с девушкой вглубь парка, обвиняемый совершил в отношении нее инкриминируемые ему преступления сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину будут судить по статье изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранее обвиняемый был судим за совершение имущественных преступлений. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.