Под Екатеринбургом задержали насильника, избившего парня жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марш в поддержку Ивана Голунова. Москва, автозак, рука, решетка, задержание
Обвиняемого будут судить по двум уголовным статьям Фото:

В Полевском (Свердловская область) сотрудники следственного комитета задержали 32-летнего мужчину, который обвиняется в том, что 25 апреля 2022 года в Кировском парке Екатеринбурга избил парня, а затем изнасиловал 22-летнюю подругу пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Обвиняемый встретил ранее незнакомых ему молодого человека и 22-летнюю девушку, которые отдыхали в данном парке. Вступив с молодым человеком в конфликт, обвиняемый применил к нему физическое насилие в виде ударов рукой, после чего сказал девушке следовать за ним. Зайдя с девушкой вглубь парка, обвиняемый совершил в отношении нее инкриминируемые ему преступления сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчину будут судить по статье изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранее обвиняемый был судим за совершение имущественных преступлений. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
В Полевском (Свердловская область) сотрудники следственного комитета задержали 32-летнего мужчину, который обвиняется в том, что 25 апреля 2022 года в Кировском парке Екатеринбурга избил парня, а затем изнасиловал 22-летнюю подругу пострадавшего. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Обвиняемый встретил ранее незнакомых ему молодого человека и 22-летнюю девушку, которые отдыхали в данном парке. Вступив с молодым человеком в конфликт, обвиняемый применил к нему физическое насилие в виде ударов рукой, после чего сказал девушке следовать за ним. Зайдя с девушкой вглубь парка, обвиняемый совершил в отношении нее инкриминируемые ему преступления сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы. Мужчину будут судить по статье изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Ранее обвиняемый был судим за совершение имущественных преступлений. «В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...