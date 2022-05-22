В Кургане собирают деньги на восстановление света погорельцам

В Кургане в СНТ «Малиновка» сгорели 55 домов, а также линии электропередач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Курганские погорельцы собирают 1,8 млн рублей на восстановление электроэнергии в СНТ «Малиновка-8». Об этом на личной странице в «ВКонтакте» рассказала пользовательница с ником Кристина Курганская.

«Со дня трагедии прошел месяц, полностью сгорели линии электропередач и столбы. На восстановление одной улицы подрядчиком выставлен счет на 180 тысяч рублей, а таких улиц в СНТ десять. Жители не в силах сами восстановить электрику, и просят помощи у вас, курганцев», — пояснила URA.RU автор публикации. Сбор средств проходит на странице Кристины Курганской.

После пожара 29 апреля в СНТ приехала мэр Кургана Елена Ситникова и пообещала восстановить всю коммуникацию, в том числе и электроэнергию, рассказала URA.RU одна из жительниц «Малиновка-8» на условиях анонимности. Не получив помощи, жители обратились с ходатайством в администрацию города. В пресс-службе мэрии на обращение редакции пока не ответили.

«Сети СНТ „Малиновка“ принадлежат собственникам участков — членам садового товарищества. Обслуживание, ремонт и восстановление должно производиться за их счет. „Сибирско-Уральская энергетическая компания“ выступила экспертом и провела обследование сетей для восстановления энергоснабжения», — рассказали URA.RU в СУЭНКО. В компании рассчитали необходимый объем строительства и реконструкции линий, трансформаторной подстанции и воздушных линий. Предварительная стоимость реконструкции — около 5 млн руб. В том числе СУЭНКО определит возможность внести часть необходимых работ в многолетнюю инвестиционную программу.

До этого URA.RU сообщало, что глава Кургана Елена Ситникова выступила с заявлением, что всем пострадавшим жителям окажут необходимую помощь. При пожаре в СНТ «Малиновка» сгорело 55 жилых домов.