В Тобольске закрывается крупнейший автомобильный дилер

Официальный дилер автомобильного бренда Lada в Тобольске закрывается. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников компании.
«До пятницы мы работаем, потом закроемся полностью. От руководства пришло сообщение, что тут (в Тобольске — прим. URA.RU) автосалон не нужен», — рассказал сотрудник агентству.
Текущие ремонтные работы в автосалоне еще осуществляют, но техобслуживание — нет. Также, по словам работника компании, всем, у кого гарантийные машины для обслуживания придется ездить в Тюмень, ведь автосалон был последним официальным представителем в Тобольске.
В социальных сетях тюменцы также задаются вопросом, что случилось с автосервисом. «Что с магазином „Азия Усть Авто“, кто знает? По каким причинам не работает?», — интересуется анонимный пользователь в группе «Подслушано Тобольск». В комментариях тоболяки сообщили ему о том, что магазин закрывается.
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Официальный дилер автомобильного бренда Lada в Тобольске закрывается. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников компании. «До пятницы мы работаем, потом закроемся полностью. От руководства пришло сообщение, что тут (в Тобольске — прим. URA.RU) автосалон не нужен», — рассказал сотрудник агентству. Текущие ремонтные работы в автосалоне еще осуществляют, но техобслуживание — нет. Также, по словам работника компании, всем, у кого гарантийные машины для обслуживания придется ездить в Тюмень, ведь автосалон был последним официальным представителем в Тобольске. В социальных сетях тюменцы также задаются вопросом, что случилось с автосервисом. «Что с магазином „Азия Усть Авто“, кто знает? По каким причинам не работает?», — интересуется анонимный пользователь в группе «Подслушано Тобольск». В комментариях тоболяки сообщили ему о том, что магазин закрывается.