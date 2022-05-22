В Тобольске закрывается крупнейший автомобильный дилер

23 мая 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Всем тоболякам, у кого гарантийные машины, для обслуживания придется ездить в Тюмень Фото: Антон Белицкий © URA.RU Официальный дилер автомобильного бренда Lada в Тобольске закрывается. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников компании. «До пятницы мы работаем, потом закроемся полностью. От руководства пришло сообщение, что тут (в Тобольске — прим. URA.RU) автосалон не нужен», — рассказал сотрудник агентству. Текущие ремонтные работы в автосалоне еще осуществляют, но техобслуживание — нет. Также, по словам работника компании, всем, у кого гарантийные машины для обслуживания придется ездить в Тюмень, ведь автосалон был последним официальным представителем в Тобольске. В социальных сетях тюменцы также задаются вопросом, что случилось с автосервисом. «Что с магазином „Азия Усть Авто“, кто знает? По каким причинам не работает?», — интересуется анонимный пользователь в группе «Подслушано Тобольск». В комментариях тоболяки сообщили ему о том, что магазин закрывается.

Официальный дилер автомобильного бренда Lada в Тобольске закрывается. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников компании. «До пятницы мы работаем, потом закроемся полностью. От руководства пришло сообщение, что тут (в Тобольске — прим. URA.RU) автосалон не нужен», — рассказал сотрудник агентству. Текущие ремонтные работы в автосалоне еще осуществляют, но техобслуживание — нет. Также, по словам работника компании, всем, у кого гарантийные машины для обслуживания придется ездить в Тюмень, ведь автосалон был последним официальным представителем в Тобольске. В социальных сетях тюменцы также задаются вопросом, что случилось с автосервисом. «Что с магазином „Азия Усть Авто“, кто знает? По каким причинам не работает?», — интересуется анонимный пользователь в группе «Подслушано Тобольск». В комментариях тоболяки сообщили ему о том, что магазин закрывается.