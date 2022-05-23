Высокий доход инвалиды могут получать, работая геодезистами, водителями, инженерами и продавцами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы с ограниченными возможностями здоровья могут зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в банке вакансий областного Центра занятости. Работать можно в качестве командированных (в ЯНАО), так и не выезжая за пределы региона.

«Вакансии для особых категорий граждан: инвалиды. Требуются геодезисты для командировок на строительные объекты в ЯНАО. Заработная плата от 80 до 100 тысяч рублей», — такая вакансия размещена в банке Центра занятости Тюменской области.

Сотрудников обещают обеспечить питанием, спецодеждой, оплатить проезд и поселить в вагон-городке. Работники должны будут проводить геологоразведочные и топографо-геодезические работы.

Для тюменских инвалидов есть еще одна вакансия с выездом в ЯНАО, в этой же компании. Так, в соседнем регионе требуется 10 водителей категории «С». Платить им обещают от 85 до 100 тысяч рублей.

Непосредственно в Тюмени 100 тысяч рублей, по данным работодателей, тюменцы с ограниченными возможностями здоровья могут заработать на позициях инженеров-геодезистов, администраторов, инженеров строительного контроля и продавцов в автосалоне. Все вакансии квотируемые, и предназначены именно для инвалидов.