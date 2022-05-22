Губернатор Тюменской области встретился с делегацией Армении

Александр Моор принял делегацию из Армении Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном. Там обсуждались возможности для дальнейшего экономического сотрудничества между регионом и республикой. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменская область и республика Армения — давние надежные партнеры. У нас проживает более семи с половиной тысяч армян. В регионе активно работает общественная организация „Союз армян Тюменской области“. В области создана вся инфраструктура для экономического сотрудничества», — отметил губернатор.

Моор заявил, что важными направлениями экономического сотрудничества являются нефтегазовое машиностроение, нефтехимия, деревообработка, сельское хозяйство и туризм. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в гуманитарной сфере. «Важнейшее направление развития сотрудничества — промышленная кооперация. Бизнесмены наших стран должны найти точки соприкосновения. Думаю, правительство Армении и правительство Тюменской области создадут для этого максимально благоприятные условия», — прокомментировал заместитель министра экономики Армении Нарек Терян.

Замминистра высоко оценил туристический потенциал Тюменской области и возможности для увеличения встречных турпотоков. По общему мнению участников встречи, у Тюменской области и Армении есть серьезные перспективы для взаимодействия в сфере параллельного импорта.