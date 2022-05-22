Жена тюменского замгубернатора за год заработала 20 тысяч рублей. Но ездит она на Мерседесе

23 мая 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Жена заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера ездит на Мерседесе, но зарабатывает 20 тыс. рублей в год Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Супруга заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера заработала в 2021 году 20 тыс. рублей. Такие данные следуют из ее декларации о доходах, опубликованной на Официальном портале органов государственной власти региона. При этом, в собственности у жены Райдера числится дорогой автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. «Райдер Алексей Владимирович, супруга: общая сумма дохода (в рублях): 20 тыс. рублей. Имеет в собственности Mercedes-Benz GLC 250 и земельный участок площадью 431 кв. м., а также объекты недвижимого имущества, находящихся в пользовании: квартира площадью 143 кв.м, земельный участок площадью 779 кв. м.», — указано в декларации, опубликованной на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. В целом же, топ-5 супругов заместителей губернатора Тюменской области по уровню заработка выглядит следующим образом: Супруг заместителя губернатора Тюменской области Елены Еремеевой заработал в 2021 году 8 млн 955 тыс. рублей. Имеет в собственности земельный участок площадью 1399 кв.м, квартиру площадью 90,4 кв. м., квартиру площадью 29,4 кв. м.;

Жена заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова отчиталась о доходах в размере 2 млн 264 тыс. рублей (в том числе от отчуждения имущества — 550 тыс. рублей). Имеет в собственности три квартиры 96, 86,1, 51,6 кв. м. (в двух из них — ½ доли) и гараж;

Супруга замгубернатора Андрея Пантелеева в 2021 году заработала 2 млн 84 тыс. рублей. Имеет в собственности земельный участок площадью 960 кв.м, две квартиры площадью 153 (½ доли) и 76,9 кв. м., два нежилых помещения и автомобиль Porsche Cayenne;

Жена заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова отчиталась о доходах в 800 тыс. рублей. Собственности не имеет.;

Супруг замгубернатора Ларисы Теплоуховой в 2021 году заработал 212 тыс. рублей.

Супруга заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера заработала в 2021 году 20 тыс. рублей. Такие данные следуют из ее декларации о доходах, опубликованной на Официальном портале органов государственной власти региона. При этом, в собственности у жены Райдера числится дорогой автомобиль Mercedes-Benz GLC 250. «Райдер Алексей Владимирович, супруга: общая сумма дохода (в рублях): 20 тыс. рублей. Имеет в собственности Mercedes-Benz GLC 250 и земельный участок площадью 431 кв. м., а также объекты недвижимого имущества, находящихся в пользовании: квартира площадью 143 кв.м, земельный участок площадью 779 кв. м.», — указано в декларации, опубликованной на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. В целом же, топ-5 супругов заместителей губернатора Тюменской области по уровню заработка выглядит следующим образом: