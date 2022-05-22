В Сургуте пару заподозрили в краже самоката ради дочери

Пока ребенок играл с детьми пропал самокат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В социальных сетях Сургута разыскивают пару, которую подозревают в краже самоката у семилетнего ребенка, якобы ради того, чтобы покаталась их собственная дочь. Об этом URA.RU рассказал житель Сургута Максим Бекет.

«Брат играл с детьми, отвлекся и вот украли [самокат]. Мы нашли видео, на котором видно, что самокат взяли некие взрослые, а потом мужчина стал катать на нем свою, предположительно, дочь. Сейчас всеми способами пытаемся найти их. Еще пару дней сам поищу, а потом буду что-то решать», — сообщил собеседник.

Видеозапись, на котором происходят описанные события, размещена в социальных сетях, но URA.RU не публикует эти кадры, опираясь на принцип презумпции невиновности и защищая права несовершеннолетней. Пост с просьбой вернуть чужую вещь размещен в социальных сетях Сургута.

Ранее URU.RU сообщало, что в Тюмени мужчина избил пенсионерку из-за самоката. Тюменец напал на нее после того, как она заподозрила мальчика на детской площадке в краже самоката у ее внука.