Time включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин занял 10-е место в рейтинге самых влиятельных мировых лидеров Фото:

Журнал Time включил президента России Владимира Путина в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира. Российский лидер занял 10-е место в списке самых влиятельных мировых лидеров.

Согласно данным Time, Путин входит в десятку самых влиятельных мировых лидеров. В этом же списке президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В 2019 году Time не стал включать российского лидера в своей ежегодный список. В 2007 году Путин признавался человеком года по версии журнала.

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Журнал Time включил президента России Владимира Путина в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира. Российский лидер занял 10-е место в списке самых влиятельных мировых лидеров. Согласно данным Time, Путин входит в десятку самых влиятельных мировых лидеров. В этом же списке президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В 2019 году Time не стал включать российского лидера в своей ежегодный список. В 2007 году Путин признавался человеком года по версии журнала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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