Time включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Владимир Путин занял 10-е место в рейтинге самых влиятельных мировых лидеров
Журнал Time включил президента России Владимира Путина в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира. Российский лидер занял 10-е место в списке самых влиятельных мировых лидеров.
Согласно данным Time, Путин входит в десятку самых влиятельных мировых лидеров. В этом же списке президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, лидер КНР Си Цзиньпин и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В 2019 году Time не стал включать российского лидера в своей ежегодный список. В 2007 году Путин признавался человеком года по версии журнала.
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