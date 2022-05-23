Свердловчане собрали первые маслята и раскрыли, где их искать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обычно свердловчане собирают маслята ближе к осени Фото:

Свердловчане нашли грибное место с маслятами в поселке Рассоха на три месяца раньше, чем в предыдущие годы. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Чаще всего я нахожу грибницы с маслятами в конце августа. В этот раз решил прогуляться по лесу и набрал их целый пакет, что очень странно», — рассказывает читатель агентства.

В 2021 году профессор УрФУ, миколог, доктор биологических наук Виктор Мухин сообщал, что в Свердловской области ожидается рекордный урожай грибов. В 2020 году в уральских лесах был рекордный урожай грибов, которые грибники даже не успевали собирать.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Свердловчане нашли грибное место с маслятами в поселке Рассоха на три месяца раньше, чем в предыдущие годы. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Чаще всего я нахожу грибницы с маслятами в конце августа. В этот раз решил прогуляться по лесу и набрал их целый пакет, что очень странно», — рассказывает читатель агентства. В 2021 году профессор УрФУ, миколог, доктор биологических наук Виктор Мухин сообщал, что в Свердловской области ожидается рекордный урожай грибов. В 2020 году в уральских лесах был рекордный урожай грибов, которые грибники даже не успевали собирать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...