Свердловчане собрали первые маслята и раскрыли, где их искать

Обычно свердловчане собирают маслята ближе к осени Фото: читатель URA.RU

Свердловчане нашли грибное место с маслятами в поселке Рассоха на три месяца раньше, чем в предыдущие годы. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Чаще всего я нахожу грибницы с маслятами в конце августа. В этот раз решил прогуляться по лесу и набрал их целый пакет, что очень странно», — рассказывает читатель агентства.

В 2021 году профессор УрФУ, миколог, доктор биологических наук Виктор Мухин сообщал, что в Свердловской области ожидается рекордный урожай грибов. В 2020 году в уральских лесах был рекордный урожай грибов, которые грибники даже не успевали собирать.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU