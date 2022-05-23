Авария произошла в селе Большой Ут Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Большой Ут Ачитского района (Свердловская область) 55-летний водитель, находившийся за рулем Lifan, сбил девочку, которая возвращалась из школы домой по обочине дороги. После происшествия мужчина не оказал ребенку помощь и покинул место аварии. Как сообщили URA.RU в областном управлении ГИБДД, виновник аварии был пьян.

«По предварительной информации, водитель двигался по улице Октября со стороны въезда в село Большой Ут. Выбрал неподходящую скорость и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигающегося по правому краю дороги навстречу движению. После наезда водитель скрылся с места инцидента», — говорится в сообщении инспекторов.

Медиков на место аварии вызвали жители соседних домов. С переломом ребра и пневмотораксом девочку доставили в красноуфимскую больницу. Известно, что по этому маршруту она постоянно возвращалась домой из школы.

Полицейские начали поиски виновника аварии и вышли на 55-летнего местного жителя, владельца автомобиля Lifan. По словам мужчины, девочка на дороге появилась внезапно, он не успел затормозить. Место ДТП покинул, потому что испугался. Инспекторы обнаружили у свердловчанина признаки алкогольного опьянения, при этом пройти медицинское освидетельствование он отказался. В отношении мужчины составили протокол об административном нарушении. В случае, если здоровью ребенка причинен тяжкий вред, водителю грозит уголовное дело. До этого он трижды привлекался к административной ответственности.

Инспекторы провели замеры на месте аварии

Авария произошла на улице Октября в селе Большой Ут Фото: УГИБДД по Свердловской области