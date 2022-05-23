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20 мая 2022

Главного тренера «Югры» назначили наставником клуба КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Епанчинцев возглавит «Амур» Фото:

Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ «Югра» (ХМАО) Вадим Епанчинцев возглавит «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ранее пост покинул Михаил Кравец. Теперь Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура», — уточняют в «СЭ».

Ранее URA.RU сообщало, о возможном повышении в классе главного тренера «Югры». Говорилось о месте наставника клуба КХЛ «Витязе».

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Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ «Югра» (ХМАО) Вадим Епанчинцев возглавит «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Ранее пост покинул Михаил Кравец. Теперь Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура», — уточняют в «СЭ». Ранее URA.RU сообщало, о возможном повышении в классе главного тренера «Югры». Говорилось о месте наставника клуба КХЛ «Витязе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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