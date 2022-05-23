Главного тренера «Югры» назначили наставником клуба КХЛ

24 мая 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Вадим Епанчинцев возглавит «Амур» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ «Югра» (ХМАО) Вадим Епанчинцев возглавит «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Ранее пост покинул Михаил Кравец. Теперь Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура», — уточняют в «СЭ». Ранее URA.RU сообщало, о возможном повышении в классе главного тренера «Югры». Говорилось о месте наставника клуба КХЛ «Витязе».

Главный тренер хоккейного клуба ВХЛ «Югра» (ХМАО) Вадим Епанчинцев возглавит «Амур», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». «Ранее пост покинул Михаил Кравец. Теперь Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура», — уточняют в «СЭ». Ранее URA.RU сообщало, о возможном повышении в классе главного тренера «Югры». Говорилось о месте наставника клуба КХЛ «Витязе».