11 мая 2022
10 мая 2022

Главному тренеру ХК «Югра» предрекают повышение

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра
Вадим Епанчинцев может возглавить «Витязь» из КХЛ Фото:

Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Вадим Епанчинцев может получить повышение в классе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

«Вадим Епанчинцев может стать новым главным тренером „Витязя“. Ранее этот пост покинул Юрий Бабенко», — уточняют в спортивном издании.

Ранее главный тренер «Югры» уже тренировал клуб из КХЛ. Так, с 2017 по 2019 год Вадим Епанчинцев был наставником московского «Спартака». За два года в Ханты-Мансийске он стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.

Ранее, «Югра» продала нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород. А взамен был подписан лучший снайпер регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев.

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Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Вадим Епанчинцев может получить повышение в классе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники. «Вадим Епанчинцев может стать новым главным тренером „Витязя“. Ранее этот пост покинул Юрий Бабенко», — уточняют в спортивном издании. Ранее главный тренер «Югры» уже тренировал клуб из КХЛ. Так, с 2017 по 2019 год Вадим Епанчинцев был наставником московского «Спартака». За два года в Ханты-Мансийске он стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова. Ранее, «Югра» продала нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород. А взамен был подписан лучший снайпер регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев.
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