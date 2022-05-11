Главному тренеру ХК «Югра» предрекают повышение

Вадим Епанчинцев может возглавить «Витязь» из КХЛ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Главный тренер хоккейного клуба «Югра» Вадим Епанчинцев может получить повышение в классе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

«Вадим Епанчинцев может стать новым главным тренером „Витязя“. Ранее этот пост покинул Юрий Бабенко», — уточняют в спортивном издании.

Ранее главный тренер «Югры» уже тренировал клуб из КХЛ. Так, с 2017 по 2019 год Вадим Епанчинцев был наставником московского «Спартака». За два года в Ханты-Мансийске он стал обладателем Кубка Шелкового пути и Кубка Петрова.

Ранее, «Югра» продала нападающего Владислава Кару в «Северсталь» (Череповец), а Василия Атанасова и Ивана Воробьева в «Торпедо» Нижний Новгород. А взамен был подписан лучший снайпер регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy (Казахстан) Герман Шапорев.