23 мая 2022

Путин назначил четырех судей в Свердловской области

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Президент РФ подписал указ о назначении на должность судей и заместителей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в Свердловской области — в Екатеринбурге, Ирбите, Краснотурьинске и Кушве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь статьями 89 и 128 конституции РФ постановляю назначить в Свердловской области судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Тарасову Татьяну Анатольевну; судьей Ирбитского районного суда Скромнову Веру Александровну; судьей Краснотурьинского городского суда Семкину Татьяну Михайловну; судьей Кушвинского городского суда Фоменко Руслану Анатольевну», — говорится в документе.

Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в Свердловской области — в Екатеринбурге, Ирбите, Краснотурьинске и Кушве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 89 и 128 конституции РФ постановляю назначить в Свердловской области судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Тарасову Татьяну Анатольевну; судьей Ирбитского районного суда Скромнову Веру Александровну; судьей Краснотурьинского городского суда Семкину Татьяну Михайловну; судьей Кушвинского городского суда Фоменко Руслану Анатольевну», — говорится в документе. Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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