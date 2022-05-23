Путин назначил четырех судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в Свердловской области — в Екатеринбурге, Ирбите, Краснотурьинске и Кушве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Руководствуясь статьями 89 и 128 конституции РФ постановляю назначить в Свердловской области судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Тарасову Татьяну Анатольевну; судьей Ирбитского районного суда Скромнову Веру Александровну; судьей Краснотурьинского городского суда Семкину Татьяну Михайловну; судьей Кушвинского городского суда Фоменко Руслану Анатольевну», — говорится в документе.
Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четырех судей в Свердловской области — в Екатеринбурге, Ирбите, Краснотурьинске и Кушве. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Руководствуясь статьями 89 и 128 конституции РФ постановляю назначить в Свердловской области судьей Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Тарасову Татьяну Анатольевну; судьей Ирбитского районного суда Скромнову Веру Александровну; судьей Краснотурьинского городского суда Семкину Татьяну Михайловну; судьей Кушвинского городского суда Фоменко Руслану Анатольевну», — говорится в документе. Документ подписан 23 мая. Срок полномочий избранных судей — шесть лет. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.