Путин назначил новых судей в Свердловской области

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
В Свердловской области назначены восемь новых судей Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа.

Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно.

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Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа. Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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