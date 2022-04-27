Путин назначил новых судей в Свердловской области

27 апреля 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

В Свердловской области назначены восемь новых судей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа. Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа. Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно.