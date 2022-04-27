Путин назначил новых судей в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа.
Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно.
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Арбитражный и районные суды Свердловской Области. Указ президента появился на официальном интернет-портале правовой информации. «Указом от 27 апреля 2022 года №240 назначаю новых судей федеральных судов», — следует из документа. Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Имамова Ирина Рафаиловна, Матвеева Юлия Николаевна, Михайлова Елена Евгеньева, Невструева Евгения Викторовна и Ушакова Ольга Игоревна. Судьями Камышловского, Нижнесергинского и Новоуральского районных судов назначены Здор Евгения Анатольевна, Хотяновская Алеся Владимировна и Перевощиков Александр Сергеевич, соответственно.