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Путин назначил новых судей в ХМАО

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Новых судей получил арбитражный и Урайский суды. Фото:

Президент России Владимир Путин назначил четырех новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Виктора Ярышева председателем Урайского городского суда до достижения предельного возраста для судьи. Назначить судьями арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Ольгу Первухину, Александру Сурову и Андрея Финогенова», — говорится в документах на портале.

В арбитражном суде служители Фемиды назначаются на 6 лет. Документ был подписан 23 мая.

Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.

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Президент России Владимир Путин назначил четырех новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Назначить Виктора Ярышева председателем Урайского городского суда до достижения предельного возраста для судьи. Назначить судьями арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Ольгу Первухину, Александру Сурову и Андрея Финогенова», — говорится в документах на портале. В арбитражном суде служители Фемиды назначаются на 6 лет. Документ был подписан 23 мая. Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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