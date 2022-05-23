Путин назначил новых судей в ХМАО

24 мая 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Новых судей получил арбитражный и Урайский суды. Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил четырех новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Назначить Виктора Ярышева председателем Урайского городского суда до достижения предельного возраста для судьи. Назначить судьями арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Ольгу Первухину, Александру Сурову и Андрея Финогенова», — говорится в документах на портале. В арбитражном суде служители Фемиды назначаются на 6 лет. Документ был подписан 23 мая. Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.

Президент России Владимир Путин назначил четырех новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Назначить Виктора Ярышева председателем Урайского городского суда до достижения предельного возраста для судьи. Назначить судьями арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа Ольгу Первухину, Александру Сурову и Андрея Финогенова», — говорится в документах на портале. В арбитражном суде служители Фемиды назначаются на 6 лет. Документ был подписан 23 мая. Ранее, глава государства назначил председателем Нефтеюганского суда Александра Белова. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. В суды Сургута и Мегиона назначены Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.