В ХМАО назначены новые судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назначил ряд новых судей в Югре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем Нефтеюганского суда назначен Александр Белов. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. Увеличен штат служителей Фемиды и в судах Сургута и Мегиона. Там назначены судьями Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что федеральный судья из сургутского городского суда Геннадий Чех ушел в отставку на муниципальную службу. Сначала он стал руководителем аппарата городской думы, а теперь перешел в должность советника главы Сургутского района.