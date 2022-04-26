26 апреля 2022

Путин назначил новых судей в ХМАО. Список

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
В ХМАО назначены новые судьи Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил ряд новых судей в Югре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем Нефтеюганского суда назначен Александр Белов. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. Увеличен штат служителей Фемиды и в судах Сургута и Мегиона. Там назначены судьями Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно.

Ранее URA.RU сообщало, что федеральный судья из сургутского городского суда Геннадий Чех ушел в отставку на муниципальную службу. Сначала он стал руководителем аппарата городской думы, а теперь перешел в должность советника главы Сургутского района.

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Президент РФ Владимир Путин назначил ряд новых судей в Югре. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Председателем Нефтеюганского суда назначен Александр Белов. Антон Гуцало и Павел Шерстнев вошли в состав судей суда ХМАО. Увеличен штат служителей Фемиды и в судах Сургута и Мегиона. Там назначены судьями Ольга Петухова и Юлия Каримова соответственно. Ранее URA.RU сообщало, что федеральный судья из сургутского городского суда Геннадий Чех ушел в отставку на муниципальную службу. Сначала он стал руководителем аппарата городской думы, а теперь перешел в должность советника главы Сургутского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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