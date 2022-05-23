Инспекторы нашли водителя, устроившего ДТП с поездом под Тагилом. Фото

24 мая 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Авария произошла на перегоне Анатольская — Монщино Фото: УГИБДД по Свердловской области Владельцем автомобиля ВАЗ-2107, который выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом под Нижним Тагилом (Свердловская область), оказался 25-летний местный житель, лишенный водительских прав. Сейчас его допрашивают полицейские, сообщили URA.RU в свердловском управлении ГИБДД. «По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 двигался по грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей, отвлекся и выехал на пути, не оборудованные переездом, застрял на них. Машинист товарного электропоезда, заметив автомобиль на путях, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — рассказывают инспекторы. Водитель легковушки, увидев поезд, успел покинуть салон. Выяснилось, что стаж вождения 25-летнего виновника аварии менее года, при этом он уже лишен водительских прав на полтора года. В отношении мужчины составили административный протокол, сейчас он находится в отделении ОВД. В ГИБДД напоминают, что за езду без прав полагается штраф 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, или обязательные работы. Авария произошла на железнодорожном перегоне Анатольская — Монщино под Нижним Тагилом вечером 23 мая. Из-за происшествия движение поездов было парализовано на два часа. По факту инцидента проверку начала нижнетагильская транспортная прокуратура. Авария произошла на перегоне Анатольская — Монщино под Нижним Тагилом Фото: УГИБДД по Свердловской области Владелец легковушки скрылся с места ДТП Фото: УГИБДД по Свердловской области

Владельцем автомобиля ВАЗ-2107, который выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом под Нижним Тагилом (Свердловская область), оказался 25-летний местный житель, лишенный водительских прав. Сейчас его допрашивают полицейские, сообщили URA.RU в свердловском управлении ГИБДД. «По предварительной информации, водитель ВАЗ-2107 двигался по грунтовой дороге вдоль железнодорожных путей, отвлекся и выехал на пути, не оборудованные переездом, застрял на них. Машинист товарного электропоезда, заметив автомобиль на путях, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — рассказывают инспекторы. Водитель легковушки, увидев поезд, успел покинуть салон. Выяснилось, что стаж вождения 25-летнего виновника аварии менее года, при этом он уже лишен водительских прав на полтора года. В отношении мужчины составили административный протокол, сейчас он находится в отделении ОВД. В ГИБДД напоминают, что за езду без прав полагается штраф 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, или обязательные работы. Авария произошла на железнодорожном перегоне Анатольская — Монщино под Нижним Тагилом вечером 23 мая. Из-за происшествия движение поездов было парализовано на два часа. По факту инцидента проверку начала нижнетагильская транспортная прокуратура.