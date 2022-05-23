На перегоне под Нижним Тагилом (Свердловская область) произошла авария на железнодорожных путях. Автомобиль ВАЗ-2107 попытался переехать через железнодорожный путь в месте, где нет переезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Ведомство начало проверку.
«Вечером 23 мая на перегоне Анатольская — Монщино произошло столкновение грузового поезда с автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль следовал через железнодорожный путь в месте, который не оборудован железнодорожным переездом. В результате столкновения транспортное средство получило повреждения. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры.
Пострадавших нет, в легковом автомобиле кроме водителя в момент аварии никого не было. Из-за ДТП движение поездов задержали на два часа. Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Водитель попытался проехать через рельсы и врезался в поезд
Фото из telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры
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На перегоне под Нижним Тагилом (Свердловская область) произошла авария на железнодорожных путях. Автомобиль ВАЗ-2107 попытался переехать через железнодорожный путь в месте, где нет переезда. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Ведомство начало проверку. «Вечером 23 мая на перегоне Анатольская — Монщино произошло столкновение грузового поезда с автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль следовал через железнодорожный путь в месте, который не оборудован железнодорожным переездом. В результате столкновения транспортное средство получило повреждения. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении прокуратуры. Пострадавших нет, в легковом автомобиле кроме водителя в момент аварии никого не было. Из-за ДТП движение поездов задержали на два часа. Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.