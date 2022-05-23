В Екатеринбурге водители автобусов поссорились из-за туалета. Один из них обратился в суд

24 мая 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники автопарка жалуются, что единственный удобный туалет находится далеко. Поэтому справляют нужду здесь же Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель городского автобуса Евгений Мельников стал жертвой буллинга со стороны коллег. Мужчина справил малую нужду на проходной предприятия, так как не успевал перед рейсом дойти до туалета. За это его пристыдили, нарисовав карикатуру и повесив на видное место, сообщает «Областное телевидение» со ссылкой на пострадавшего. «Мы не знаем, в какой момент нам естественная нужда понадобится. Есть там [на проходной автобусного парка] закутки, в эти закутки водители бегают. Если мы сорвем выход [на маршрут], то нас же и накажут. За то, что мы побежали по естественной надобности», — рассказывает Мельников. После одной из таких ситуаций коллеги пристыдили мужчину и еще одного водителя, повесив объявление с карикатурой и фамилиями нарушителей порядка. Некоторые даже назвали Мельникова «эксгибиционистом». Водитель подал иск в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. Ответчиком по делу выступает Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс». Юрист компании Анна Кузьмина отказалась от комментариев. «Я пока не готова. Хочу выслушать до конца истцов: в чем выразилась обида, в чем унижение достоинства?», — отметила она. По словам водителей, в автопарке действительно нет удобного туалета, а тот, что есть, находится далеко. Евгений Мельников решил защищать свое достоинство через суд Скрин сюжета ОТВ Водители ходят в туалет прямо на проходной Скрин сюжета ОТВ

Водитель городского автобуса Евгений Мельников стал жертвой буллинга со стороны коллег. Мужчина справил малую нужду на проходной предприятия, так как не успевал перед рейсом дойти до туалета. За это его пристыдили, нарисовав карикатуру и повесив на видное место, сообщает «Областное телевидение» со ссылкой на пострадавшего. «Мы не знаем, в какой момент нам естественная нужда понадобится. Есть там [на проходной автобусного парка] закутки, в эти закутки водители бегают. Если мы сорвем выход [на маршрут], то нас же и накажут. За то, что мы побежали по естественной надобности», — рассказывает Мельников. После одной из таких ситуаций коллеги пристыдили мужчину и еще одного водителя, повесив объявление с карикатурой и фамилиями нарушителей порядка. Некоторые даже назвали Мельникова «эксгибиционистом». Водитель подал иск в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. Ответчиком по делу выступает Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Гортранс». Юрист компании Анна Кузьмина отказалась от комментариев. «Я пока не готова. Хочу выслушать до конца истцов: в чем выразилась обида, в чем унижение достоинства?», — отметила она. По словам водителей, в автопарке действительно нет удобного туалета, а тот, что есть, находится далеко.