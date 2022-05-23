Тюменка рассказала о нападении на своего сына на детской площадке. Видео

24 мая 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на детской площадке в Тюмени (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени мужчина на детской площадке напал на второклассника из-за жалобы своего сына. По словам мамы мальчика, теперь ее ребенок нуждается в психологической помощи. «На него (сына — прим.ред) на детской площадке напал отец его одноклассника. Он прибежал, схватил моего сына с турника, на котором он на тот момент висел. За шиворот, грубо. Тряс, тащил за собой, так как ребенок упирался и не хотел идти», — рассказала мать ребенка telegram-каналу Ural Mash. По ее словам, после инцидента школьник не спит по ночам и боится ходить в школу. «Ребенок мой теперь нуждается в психологической помощи, были мы у психолога у местного, у психиатра. Ну то есть психиатр к психологу направил. С ребенком нужно работать, он боится теперь по ночам один спать, в школу какое-то время боялся ходить», — отмечает родитель. Мама мальчика рассказала, что ее сын заступился за девочку, у которой ребенок мужчины отобрал велосипед. Это и спровоцировало конфликт. По ее словам, сам мужчина является юристом, и каждая шалость одноклассников, направленная на его сына, оборачивается заявлением в полицию и прокуратуру. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина протащил ребенка за воротник и наорал на него. Тюменец грубо обращался с мальчиком после того, как тот поссорился с его сыном. Эти события попали в объектив видеокамеры.

В Тюмени мужчина на детской площадке напал на второклассника из-за жалобы своего сына. По словам мамы мальчика, теперь ее ребенок нуждается в психологической помощи. «На него (сына — прим.ред) на детской площадке напал отец его одноклассника. Он прибежал, схватил моего сына с турника, на котором он на тот момент висел. За шиворот, грубо. Тряс, тащил за собой, так как ребенок упирался и не хотел идти», — рассказала мать ребенка telegram-каналу Ural Mash. По ее словам, после инцидента школьник не спит по ночам и боится ходить в школу. «Ребенок мой теперь нуждается в психологической помощи, были мы у психолога у местного, у психиатра. Ну то есть психиатр к психологу направил. С ребенком нужно работать, он боится теперь по ночам один спать, в школу какое-то время боялся ходить», — отмечает родитель. Мама мальчика рассказала, что ее сын заступился за девочку, у которой ребенок мужчины отобрал велосипед. Это и спровоцировало конфликт. По ее словам, сам мужчина является юристом, и каждая шалость одноклассников, направленная на его сына, оборачивается заявлением в полицию и прокуратуру. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина протащил ребенка за воротник и наорал на него. Тюменец грубо обращался с мальчиком после того, как тот поссорился с его сыном. Эти события попали в объектив видеокамеры.