Свердловская область получит 132 млн на спортплощадки с Wi-Fi

24 мая 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Правительство распорядилось выплатить регионам деньги на «умные» площадки Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Правительство РФ одобрило выплату 3 млрд рублей регионам на модульные спортивные залы и «умные» спортивные площадки. Свердловская область получит из этих денег 132 млн рублей, следует из распоряжения на сайте правительства. «… В регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 „умных“ спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», — говорится в документе. Свердловская область получит 52 млн рублей на спортплощадки в 2022 году и 80 млн в 2023-м. В Пермском крае одна подобная спортплощадка с Wi-Fi будет стоить 26,6 млн рублей

Правительство РФ одобрило выплату 3 млрд рублей регионам на модульные спортивные залы и «умные» спортивные площадки. Свердловская область получит из этих денег 132 млн рублей, следует из распоряжения на сайте правительства. «… В регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 „умных“ спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», — говорится в документе. Свердловская область получит 52 млн рублей на спортплощадки в 2022 году и 80 млн в 2023-м. В Пермском крае одна подобная спортплощадка с Wi-Fi будет стоить 26,6 млн рублей