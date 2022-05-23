23 мая 2022

Свердловская область получит 132 млн на спортплощадки с Wi-Fi

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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, спортивная площадка, бокс, зож, уличная тренировка
Правительство распорядилось выплатить регионам деньги на «умные» площадки Фото:

Правительство РФ одобрило выплату 3 млрд рублей регионам на модульные спортивные залы и «умные» спортивные площадки. Свердловская область получит из этих денег 132 млн рублей, следует из распоряжения на сайте правительства.

«… В регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 „умных“ спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», — говорится в документе.

Свердловская область получит 52 млн рублей на спортплощадки в 2022 году и 80 млн в 2023-м. В Пермском крае одна подобная спортплощадка с Wi-Fi будет стоить 26,6 млн рублей

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Правительство РФ одобрило выплату 3 млрд рублей регионам на модульные спортивные залы и «умные» спортивные площадки. Свердловская область получит из этих денег 132 млн рублей, следует из распоряжения на сайте правительства. «… В регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 „умных“ спортивных площадок. Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений», — говорится в документе. Свердловская область получит 52 млн рублей на спортплощадки в 2022 году и 80 млн в 2023-м. В Пермском крае одна подобная спортплощадка с Wi-Fi будет стоить 26,6 млн рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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